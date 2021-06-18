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Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія

Сьогодні 22:09 Стас Лысак 177 0
Ярмоленко розриває Євро: рекорди та факти матчу Україна - Північна Македонія
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула перемогу над Північною Македонією у другому турі групового етапу Євро-2020.

До матчу зі македонцями в України тривала невдала серія на Євро, яка налічувала 6 поразок – остання  сталася 13 червня у матчі проти Нідерландів з рахунком 3:2.

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Андрій Ярмоленко завдав п'ять ударів по воротах суперників лише у першому таймі, більше ніж будь-хто на Євро-2020.

Андрій Ярмоленко забив у трьох матчах поспіль за збірну України вперше з жовтня 2016 року, а також став першим гравцем, який забив поспіль на великому турнірі за збірну України після Андрія Шевченка на чемпіонаті світу 2006 року.

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Також капітан збірної України в парі з Романом Яремчуком стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, які забили у двох стартових матчах своєї команди на одному турнірі.

Варто зазначити, що дуже хороший поєдинок провів Руслан Маліновський. Хавбек Аталанти Завдав найбільше ударів по воротах(6), найбільше ударів у площину воріт(4), а також створив для своїх партнерів найбільше моментів(4).

Нагадаємо, головні висновки поєдинку Україна - Північна Македонія.

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