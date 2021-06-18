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Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті

Сьогодні 19:52 Стас Лысак 144 0
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Північною Македонією в рамках другого туру групового етапу Євро-2020.

Українські уболівальники мали змогу підтримати національну команду в Бухаресті, на відмінну від поєдинку з Нідерландами в Амстердамі.

Так українські фани виконували Червону руту напередодні поєдинку та вже після звитяги нашої команди.

Також, наші уболівальники неймовірно виконали гімн України!

Не варто забувати, що на Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна

Ну і звісно наші вболівальники заряджали Бухарест піснями та кричалками вже після тріумфу української збірної.

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