Джерело - Чемпіон.
Збірна України здобула мінімальну перемогу над Північною Македонією в рамках другого туру групового етапу Євро-2020.
Українські уболівальники мали змогу підтримати національну команду в Бухаресті, на відмінну від поєдинку з Нідерландами в Амстердамі.
Так українські фани виконували Червону руту напередодні поєдинку та вже після звитяги нашої команди.
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Також, наші уболівальники неймовірно виконали гімн України!
Не варто забувати, що на Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Ну і звісно наші вболівальники заряджали Бухарест піснями та кричалками вже після тріумфу української збірної.
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