Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Північною Македонією в рамках другого туру групового етапу Євро-2020.

Українські уболівальники мали змогу підтримати національну команду в Бухаресті, на відмінну від поєдинку з Нідерландами в Амстердамі.

Так українські фани виконували Червону руту напередодні поєдинку та вже після звитяги нашої команди.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Також, наші уболівальники неймовірно виконали гімн України!

Не варто забувати, що на Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна

Ну і звісно наші вболівальники заряджали Бухарест піснями та кричалками вже після тріумфу української збірної.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua