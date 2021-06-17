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Євро-2020. Україна здобула омріяну перемогу над Північною Македонією

Сьогодні 21:16 906 0
Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим гравцем поєдинку
Євро-2020. Україна здобула омріяну перемогу над Північною Македонією
#Євро-2020, #Збірна України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над командою Північної Македонії у другому турі групового етапу Євро-2020.

Для нашої команди це був вирішальний поєдинок, адже осічка руйнувала усі надії на вихід до плей-оф чемпіонату Європи.

Вже з перших хвилин збірна України заволоділа м'ячем та почала створювати моменти біля воріт суперника. Маліновський виконував подачу на Яремчука, Дімітрієвскі вийшов з воріт і в стрибку вибив м'яч подалі. Караваєв з льоту пробивав, але м'яч пішов вище воріт.

Підопічні Андрія Шевченка продовжували атакувати. Можливість відзначитися мав Маліновський. Півзахисник Аталанти наносив удар з дальньої дистанції, але Дімітрєвскі у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

Проте час від часу суперники також відповідали небезпечними моментами. Ніколов прострілював з правого флангу, Елмас пробивав по воротах, але влучив у сітку воріт із зовнішньої сторони.

На 28 хвилині Маліновський виконав класну передачу на Ярмоленка у штрафний майданчик, але Дімітрієвскі переграв капітана збірної України та перевів м'яч на кутовий, який став гольовим для нашої команди.

Пішла подача з кутового, Караваєв продовжив на дальню стійку де один опинився Андрій Ярмоленко, який без проблем замкнув м'яч і пробив повз голкіпера.

Дуже скоро збірна України подвоїла рахунок в матчі. Ярмоленко видав класну передачу на Яремчука, який втік від захисника поклав м'яч у ближній кут воріт

Збірна Македонії змогла забити гол, Пандєв відірвався від Забарного і перекинув Бущана, але арбітр зафіксував офсайд.

Перший тайм завершився за впевненої та беззаперечної перемоги збірної України.

А от друга половина матчу була вже не такою домінуючою з боку наших гравців. Вже на перших хвилинах північні македонці створили момент.  Адемі прорвався до штрафного майданчика і небезпечно пробивав у ближній кут, але Бущан у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

На 55-й хвилині номінальні гості заробили пенальті. Трайковський пробивав з дальньої дистанції, Бущан потягнув цей удар, але далі Караваєв порушив правила проти Пандєва!

Бущан потягнув удар з одинадцяти метрів, але Аліоскі був першим на добиванні.

Надалі збірна Північної Македонії більше контролювала м'яч і було помітно, що наші гравці бояться помилитися за такого хиткого рахунку.

Вихід на поле свіжих Циганкова та Бєсєдіна трохи освіжили гру в нападні. Маліновський класний пас віддавав на Циганкова, Віктор вирішив у дотик пробити і трохи не влучив у площину воріт.

А наприкінці матчу збірна України заробила пенальті. Маліновський пробивав зі штрафного і один з гравців, який знаходився у стінці зачепив м'яч рукою.

Сам Руслан пішов виконувати 11-метровий, але не зміг переграти голкіпера.

Українці довели поєдинок до заслуженої перемоги. Важливі три очки для команди Шевченка, які сильно підвищують наші шанси на вихід до плей-оф. А от збірна Північної Македонії майже втратила шанси на вихід до 1/8.

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