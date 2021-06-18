 Україна - Північна Македонія: головні висновки | Блоги | Champion.com.ua
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Сьогодні 19:28 1381 1
Сеньків: Фоменко отримував гроші за ігровий час Зінченка
Сьогодні 13:54 4048
У Львові буде найбільша фанзона у Західній Україні для перегляду матчу збірної
Сьогодні 13:09 1088 1
УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Англії
Сьогодні 11:39 549
Євро-2020. Нідерланди упевнено переграли Австрію та оформили путівку до плей-оф
Сьогодні 11:30 659
Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр
Сьогодні 10:04 2837
Євро-2020. Збірна України перемогла Північну Македонію, Нідерланди переграли Австрію та інші новини
Сьогодні 08:00 622
Чемпіонат Європи. Група C. Календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 23:57 9782
Євро-2020. Нідерланди - Австрія 2:0. Як це було
Вчора 23:52 5058
Костюк поступилася росіянці на турнірі у Бірмінгемі
Вчора 21:26 792
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дівчина дня. Дружина Романа Ремчука - Христина
Дівчина дня. Дружина Романа Ремчука - Христина Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:01 236
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті
Червона рута, Путін - х*йло та гімн України: як українці підтримували збірну в Бухаресті Стас Лысак
Сьогодні 19:52 138
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Україна - Північна Македонія: головні висновки Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:28 1374 1
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті
Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:11 390
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна
Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна Стас Лысак
Сьогодні 13:00 1520 6
Рамос розплакався на прощанні з Реалом
Рамос розплакався на прощанні з Реалом Valeriy Ruchka
Вчора 14:36 674
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу
Червона рута в Бухаресті. Уболівальники збірної України готові до матчу Valeriy Ruchka
Вчора 14:25 760
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона
Повернення Супермена. Парма потужним роликом представила Буффона Valeriy Ruchka
Вчора 13:56 391
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: орієнтовний склад від італійських журналістів Стас Лысак
Вчора 11:30 1463
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва
Ярмоленко проти Макаренка: гравці збірної України визначали у кого краща ліва Valeriy Ruchka
16.06.2021 21:32 787
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020
Божевільний гол Ярмоленка претендує стати найкращим у першому турі Євро-2020 Valeriy Ruchka
16.06.2021 19:37 1526
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували
Росія виграє у Фінляндії після першого тайму, гол фінів не зарахували Андрій Твердохліб
16.06.2021 17:06 1813 1
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996
25 років тому Гаскойн забив видатний гол шотландцям на Євро-1996 Valeriy Ruchka
16.06.2021 14:31 469
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020
Відео дня. Парашутист приземлився на поле під час матчу Євро-2020 Valeriy Ruchka
15.06.2021 23:23 1207
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим
Чергова дикість на російському ТБ - Бузова поскандалила з Губєрнієвим Андрій Твердохліб
15.06.2021 21:19 2491 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Україна - Північна Македонія: головні висновки

Сьогодні 19:28 Андрій Твердохліб 1381 1
Україна - Північна Македонія: головні висновки

Джерело - Чемпіон.

Напередодні на Євро-2020 збірна України перемогла збірну Північної Македонії, перервавши неприємну серію із шести поспіль поразок на європейських першостях.

Українці зіграли два різних тайма: яскравий - перший, та не дуже виразний - другий, але в цілому, збірна виглядала дуже пристойно, місцями навіть шикарно.

Тож у грі нашої збірної були як позитивні моменти, так і не дуже.

Перший тайм

У першому таймі в підопічних Шевченка виходило все: агресивна атакувальна гра на хороших швидкостях, комбанаційних футбол і головне - гравці доводили атаки до ударів по воротах. Команда виглядала сбалансованою, зарядженою на гру з чітким розумінням як треба грати. Купа моментів і два голи від Я + Я - родзинка на торті.

Другий тайм

Після перерви македонці заграли активніше - 2:0 після першого тайму не залишили їм іншого вибору. Наші з гравці дещо заспокоїлися, чого в жодному разі робити не можна, але швидко заспокоїли гру і здавалося, що ми знову все контролюємо. Здавалося. Шикарний удар Трайковські, не менш шикарний сейв Георгія Бущана та "привоз" Олександра Караваєва, який елементарно не дограв епізод і дозволив випередити себе 37-річному Пандеву - пенальті. Звісно жа рахунку 2:1 пішла інша гра з гострими атаками в обидві боки.

Ярмоленко

Лідер збірної України протягом сезону дуже мало грав. Тут і недовіра Моєса, і травми. Корочше кажучи, напередодні Євро у вболівальників стан Ярмоли викликав занепокоєння. А даремно. Ярмола підвів себе до турніру в пристойній формі, а головне - у збірній є лідер, вожак!

Шапаренко

Хавбек Динамо вийшов на полі в стартовому складі, формально замінивши травмованого Зубкова. Шапаренко - найкращий гравець матчу за просуванням м'яча вперед і отриманими передачами. А трикутник Матвієнко - Миколенко - Шапаренко найкраще просував м'яч уперед. Привіт хейтерам лівого бека збірної.

Зінченко - Маліновський

Звичайно ми багато чекали й чекаємо від наших зірок. Чи виправдовують вони на очікування? Ні. Чи проваллють вони Євро? Також ні! Зіна в грі з Північною Македонією якісно вівдіграв у фазі захисту та дуже пристойно розпочинав атаки. Маліновський же непогано грав на атаку. Хоча чекаємо ми більшого.

Шевченко

Рішення тренерського штабу відверто кажучи здивувало й порадувало водночас. Мова про Маліновського як формального лівого вінгера. Зрозуміло що півзахисник Аталанти не грав класичного крайнього півзахисника, постійно зміщуючись в центр, заличаючи вільну зону для Миколенка і так далі. Напевне це рішення здивувало й тренерський штаб нашого суперника, й гравців Північної Македонії. Дуже сподобались заміни від Шеви. Не за якістю, як показала гра, Віктор Циганков - розібраний, а за суттю. Втомлених Ярмоленка та Яремчука замінили Циганков і Бєсєдін. Рівно в той момент коли стало зрозуміло, що нашим лідерам потрібен відпочинок.

З вірою у збірну!

Андрій Твердохліб, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()