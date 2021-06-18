Палає! На Росії викликала справжню істерію пісня українських фанатів про Путіна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Північною Македонії у другому турі групового етапу Євро-2020. Проте у наших східних сусідів неабияку істерію викликала пісня українських вболівальників "Путін х#йло".

Дивіться також: Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта

Зібрали для вас найцікавіше.

Депутат Держдуми РФ Дмітрій Свищов

"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов'язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ, провести розслідування і покарати організаторів акції з повною суворістю".

Почесний президент РФС В'ячеслав Колосков

"Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Головне, щоб делегат матчу зазначив це в рапорті. Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, і їх фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарне розгляд"

Депутатка Держдуми РФ Світлана Журова

"Говорити про людське та культурне тут не доводиться. Українська делегація такі речі в ПАРЄ вимовляє, що вже тут говорити про уболівальників. Зрозуміло, що вони заведені і роблять це спеціально, з певною метою. Будь-які такі образи повинні серйозно каратися в будь-якій країні. Наш МЗС може подати в суд позов за образу особистості і гідності нашого президента".

Актуально: Закомплексований російський карлик прокоментував форму збірної України

"Це так просто залишати не можна. Також допустимо буде висловити дипломатичну ноту протесту не тільки Україні, але і країні господарю цього матчу - Румунії. Організатори мали це припинити і зробити як мінімум зауваження. Україна грає з Північною Македонією, при чому тут взагалі Росія? З якого взагалі рожна вони вирішили згадати Путіна?", - сказала Журова.

Депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна

"Вони хіба щось змінили у своїй риториці? Це триває вже кілька років. На цю дурість і неуцтво не потрібно реагувати".

Колишній боксер, а нині депутат Держдуми Ніколай Валуєв

"Реакція буде, безумовно. Це їх не прикрашає, в той час, коли ми вболіваємо за українську збірну. І порівняння тут не на користь українських уболівальників. Хоча, можливо, це не варто прив'язувати до конкретної країни. Не варто шукати тут політичний підтекст, треба від цього абстрагуватися".

Російський тренер Сергій Ташуєв(колишній тренер донецького Металурга)

"Сьогодні, мабуть, підросло покоління, виховане на русофобії, яку організували політики, в тому числі і зарубіжні. І, можливо, вони вже одурманені, забули про культуру і про правильне ставлення до світового спорту, в тому числі російського. Мені здається, люди сьогодні не зовсім адекватні. Хоча мені дуже подобалося в Україні - прекрасний народ. Я сам народився під Харковом".

Нагадаємо, Україна у ТОП-10 фаворитів на виграш Євро-2020, на думку букмекерів.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua