Найкращі уболівальники! Як підтримували збірну України на стадіоні в Бухаресті

Джерело - Чемпiон.

Збірна України здобула перемогу на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка у важкому матчі переграла Північну Македонію, тим самим зберегла свої шанси.

Матч відбувався у Бухаресті, куди не так складно було потрапити українським уболівальникам, як в Амстердам. І їх дійсно було чутно.

Український журналіст Станіслав Ведмідь на своїй сторінці у Facebook розмістив яскраві світлини уболівальників, яким пощастило бути присутніми на стадіоні і підтримати національну команду.

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