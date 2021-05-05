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Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України

Сьогодні 18:33 Valeriy Ruchka 250 0
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України

Влада Зінченко (Седан/Щеглова) - українська журналістика, блогер і дружина захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

Дівчина народилася 20 жовтня 1995 у Вінниці. Справжнє дівоче прізвище Влади - Щеглова, але вона більше використовувала псевдонім.

Ще до закінчення школи вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Вінниця", після чого вирушила представляти місто на "Міс Україна", а потім на "Перлині Чорного моря".

Замість того щоб продовжувати кар'єру в модельному бізнесі, Влада обрала спеціальність юриста. Вона вчилася в Київському університеті імені Тараса Шевченка.

Популярність прийшла до Влади влітку 2016 року. Тоді збірна України отримала право виступити на Чемпіонаті Європи у Франції. Саме на трибунах французьких стадіонів і помітили красиву блондинку в формі збірної України і прапором. Фото потрапили в Мережу, після чого Седан назвали найкрасивішою уболівальницею.

Красуня швидко стала зіркою інтерв'ю, де обмовилася, що хотіла б стати журналісткою. Незабаром їй запропонували роботу на телеканалах "Футбол 1/2".

Вдруге гучно заговорили про Владу Седан 8 червня 2019 року. Тоді у Львові Україна розгромила Сербію 5:0. Седан брала післяматчеві коментарі. Один з них саме у Зінченко.Футболіст не стримався і поцілував дівчину в прямому ефірі.

Пізніше Влада поділилася з пресою, що вони з Олександром були знайомі ще з підліткового віку, почали спілкування у "ВКонтакте" і довгий час залишалися друзями. Але навіть після того, як вони усвідомили взаємні почуття, дівчина не хотіла виносити їх на публіку, тому наполягала на секретності.

Коли подробиці відносин були розкриті, Седан переїхала в Манчестер.

Найцікавіше те, що раніше Влада зустрічалася з другом Олександра - нападником Шахтаря Андрієм Борячуком. Який на своїй сторінці в Instagram відреагував на нові відносини Седан: "Пригрів гадюку на грудях".

У жовтні 2019 року журналістка порадувала передплатників фотосесією з заручин, яка пройшла на території НСК Олімпійський.

А у березні 2020 Олександр Зінченко і Влада Седан стали чоловіком і дружиною, розписавшись у Великій Британії. Втім, сама урочистість відбулося 24 серпня 2020 року, в Києві.

Зараз дружина Зінченко залишається активною в Instagram, а також у неї є свій канал на YouTube.

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