 Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно

Сьогодні 03:29 Андрій Твердохліб 156 0
Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно
Getty images

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пробилася в чвертьфінал Євро-2020, перемігши в додатковий час збірну Швеції. Переможний гол на 120-й хвилині забив Артем Довбик.

Перший же гол на 27-й хвилині забив Олександр Зінченко, якому геніально асистував Ярмоленко, але подивіться, яку шикарну діагональ дав Шапаренко.

Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову

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