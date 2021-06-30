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Збірна України пробилася в чвертьфінал Євро-2020, перемігши в додатковий час збірну Швеції. Переможний гол на 120-й хвилині забив Артем Довбик.

Перший же гол на 27-й хвилині забив Олександр Зінченко, якому геніально асистував Ярмоленко, але подивіться, яку шикарну діагональ дав Шапаренко.

Переможний гол Артема Довбика, який хочеться передивлятися знову і знову

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