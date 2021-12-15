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Від академії Шахтаря до Манчестер Сіті: Олександру Зінченку - 25

Сьогодні 09:26 Андрій Твердохліб 232 0
Від академії Шахтаря до Манчестер Сіті: Олександру Зінченку - 25

Джерело - Чемпіон.

15 грудня 1996 року народився один із лідерів збірної України - Олександр Зінченко.

Початок

Любов до футболу маленькому Зіні передалася від батька, який грав на аматорському рівні, а розпочав свій футбольний шлях з рідного ДЮСШ, де його першим тренером був Сергій Борецький.

Шахтар

Лише в 16 років Зінченко перебрався в академію Шахтаря. 16-річний футболіст став капітаном команди U-19 та навіть встиг зіграти зf гірників у першому розіграші Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2013/14. Зінченко зіграв 7 матчів і відзначився голом у ворота Манчестер Юнайтед.

Втеча в Росію

А далі сталася загадкова до цього часу історія з неприємним післясмаком. Зінченко фактично втік з команди та опинився в Росії. Суди проти Шахтаря тривали кілька років, у результаті Зінченко домігся чого хотів.

За словами Зінченка, він не хотів бути в "Золотій клітці" донеччан, а шансів пробитися через бразильців майже не було...

Однак знайти собі нову команду виявилося дуже не просто. Шахтар вимагав заборонити будь-які трансфери гравця, так як вважав, що гравець належав їм. У 2014 році Зінченком цікавився казанський Рубін, але трансфер так і не відбувся... Як писали тоді російські ЗМІ, трансфер до Рубіна "зірвали" агенти.

Поїздивши на перегляди в російські клуби (Спартак, Локомотив, Зеніт), Олександр так і не зміг працевлаштуватися. Тому змушений був підтримувати форму та ігрову практику в московській любительській лізі.

Перший дорослий контракт

А вже на початку 2015 року футболіст підписав свій перший дорослий контракт із Уфою, яка незважаючи на можливі санкції від УЄФА, взяла півзахисника. У той самий час і Шахтар залишився ні з чим, гірники отримали лише компенсацію за Зінченка як команда, яка його виховала...

Збірна України

У 2016 році трапилася ще одна загадкова історія, у якої кілька версій. Дебют зі збірну України. Ще в 1015 році російські ЗМІ поширили інформацію, що Зінченко змінить громаданство на російське.

"Реакція українських уболівальників мене не хвилює. Я вирішив змінити громадянство тільки з футбольних причин. Таке рішення допоможе мені в подальшій кар'єрі. Я завжди вважав себе українцем, в мені тече українська кров, і я б не хотів, щоб хтось вважав мій вчинок зрадою. Я вважаю, що Україна і Росія - братні країни. Прийняття громадянства допоможе мені вирішити всі питання з Шахтарем",- говорив тоді Зінченко.

Однак уже наприкінці 2015 року Зінченка виклакають в збірну України на матчі відбору до Євро-2016. У грі з Іспанією Зінченко виходить на заміну на 86-й хвилині і офіційно стає заграним за національну команду.

В 2016 році Зінченко, який продовжує грати в чемпіонаті Росії, потрапляє до заявки на чемпоінат Європи. Подейкують, що ініціатором вищесказаного був майбутній головний тренер збірної Андрій Шевченко.

У контрольній грі протии Румунії напередодні Євро Зінченко забиває дебютний гол за збірну. Тим самим, півзахисник став наймолодшим (20 років і 165 днів) автором голу в історії синьо-жовтих.

Далі був провальний Євро та перехід у Манчестер Сіті. Щоправда, одразу після цього Зінченко поїхав в оренду до нідерландського ПСВ. Потім було три чемпіонських титули з МанСіті, один Кубок Англії, два Суперкубки і чотирі Кубка ліги.

Так, повноцінним гравцем стартового складу Містян Зінченко не став і до сьогодні, однак є повноцінною бойовою одиницею Пепа Гвардіоли, який, до речі, перекваліфкував гравця в лівого захисника.

Євро-2020

На чемпіонаті Європи 2020, який через пандемію відбувся лише в 2021-му, збірна України виступила набагато вдаліше, а сам футболіст уже був одним із лідерів команди, ключовим гравцем в тактичних побудовах Андрія Шевченка. В 1/4 фіналу Євро-2020 Зінченко відзначися голом у ворота Швеції після геніально передачі Ярмоленка.

Асист Ярмоленка на Зінченка - геніальний, але Шапаренко зіграв не менш класно

До слова, Зіна є й наймолодшим в історії збірної капітаном. 24 березня 2021 року він вивів команду на матч проти Франції з капітанською пов’язкою у віці 24 років та 98 днів. Наразі в активі Зінченка 48 матчів за національну команду та 8 голів.

Одружений Зінченко на відомій телеведучій Владі Седан (Щеголвій). Пара виховує доньку Єву, яка народилася в серпні 2021 року.

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