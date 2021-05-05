Джерело - Чемпiон.

В рамках чергового ігрового дня в НБА Голден Стейт програв (103:108) виїзний матч проти Нового Орлеана.

У цьому поєдинку стався незвичайний інцидент - за 3 хвилини 57 секунд до кінця третьої чверті на арені Пеліканс Smoothie King Center несподівано згасло світло.

Саме в цей момент розігруючий Ворріорс Стеф Каррі виконував триочковий кидок, але через згаслого світла м'яч полетів мимо. Каррі був роздратований тим, що трапилося і вимагав зарахувати потрапляння, але цього не сталося. Каррі в цьому поєдинку набрав 37 очок і реалізував 8 з 20 триочкових.

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