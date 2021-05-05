Даллас переграв Маямі, Клівленд програв Фініксу. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
Сім очок Святослава Михайлюка не допомогли Оклахома-Сіті перемогти Сакраменто.
НБА - Регулярний чемпіонат
5 травня
Детройт - Шарлот 99:102 (28:30, 21:23, 23:25, 27:24)
Клівленд - Фінікс 118:134 OВ (24:30, 29:29, 35:31, 26:24, 4:20)
Мілвокі - Бруклін 124:118 (34:33, 32:25, 26:36, 32:24)
Маямі - Даллас 113:127 (39:30, 15:33, 23:35, 36:29)
Нью-Орлеан - Голден Стейт 108:103 (32:34, 24:23, 19:22, 33:24)
Оклахома-Сіті - Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)
Кліпперс - Торонто 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)