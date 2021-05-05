 Даллас переграв Маямі, Клівленд програв Фініксу. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1542
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 251
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 417
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1000
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4039
Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 2380
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 2179
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Як це було
Вчора 23:54 6087
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 22:17 2613
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Вчора 19:14 553
Блоги
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 136
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 407
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2639
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2613
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 2484
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1140
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 12844 1
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 587
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 446 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 553
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 708 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 5763 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 3262
Алієва викликали на кулачний бій
Алієва викликали на кулачний бій Valeriy Ruchka
03.05.2021 20:27 1312
Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу
Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу Valeriy Ruchka
03.05.2021 15:42 596
Прямі трансляції
Навколо спорту

Даллас переграв Маямі, Клівленд програв Фініксу. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:55 151 0
У НБА зіграно чергові матчі
Даллас переграв Маямі, Клівленд програв Фініксу. Результати матчів НБА
#Маямі, #Даллас, #Торонто, #НБА

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів. 

Сім очок Святослава Михайлюка не допомогли Оклахома-Сіті перемогти Сакраменто.

НБА - Регулярний чемпіонат
5 травня

Детройт - Шарлот 99:102 (28:30, 21:23, 23:25, 27:24)

Клівленд - Фінікс 118:134 OВ (24:30, 29:29, 35:31, 26:24, 4:20)

Мілвокі - Бруклін 124:118 (34:33, 32:25, 26:36, 32:24)

Маямі - Даллас 113:127 (39:30, 15:33, 23:35, 36:29)

Нью-Орлеан - Голден Стейт 108:103 (32:34, 24:23, 19:22, 33:24)

Оклахома-Сіті - Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25, 30:22)

Кліпперс - Торонто 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)

Коментарі ()