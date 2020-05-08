Дівчина дня: українка з 13-м розміром бюсту хоче спробувати себе в боксі

Модель Plus Size Міла Кузнєцова має параметри 126-86-116 см, зріст 173 см. Українка - володарка 13-го (!) розміру грудей. Міла брала участь в Miss Universe Plus Size-2019. Її більш приваблював шоу-бізнес. Але нещодавно у неї з’явилося бажання опанувати бокс.

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"Ще до початку пандемії відвідала в Києві музей Кличко, - розповідає нам Міла. - Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в боксі. Після цього полетіла в відпустку. Повернулася, почалася пандемія. Плани довелося трохи коректувати. Коли переможемо коронавірус, почну займатися з тренером. Якщо справа піде, буду оформляти в національній лізі професійного боксу України (НЛПБУ) боксерську ліцензію, щоб за декілька місяців дебютувати на професійному рингу. Партнери організовують трансляцію поєдинку. Маю 550 тисяч підписчиків в Instagram, впевнена, що їм буде цікаво побачити мене в рингу. Є ідеї зробити з нього справжнє шоу".