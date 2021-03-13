В Італії вражені журналісткою Шахтаря. ЇЇ порівнюють з місцевою зіркою

Джерело - Чемпiон.
В Італії захопилися ведучою клубного телеканалу Шахтаря Ольгою Каленчук та порівняли її з місцевою телезіркою Ділеттою Леоттою.
На сторінці calciomercatoofficial_ у соціальній мережі з'явився колаж з українкою та італійкою, які у четвер, 11 березня, були присутні на першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою та Шахтарем (3:0). Підписникам каналу запропонували оцінити красу двох дівчат.
"Дуже шкода, що глядачі не зуміли прийти на Стадіо Олімпіко в Римі та насолодитися красою журналістки з Шахтаря. Хто переможе: італійка або іноземка?" – підписано публікацію в Instagram.
Після матчу на Instagram Ольги Каленчук підписалися 50 тисяч італійців, бо вона потрапила під пильну увагу місцевих ЗМІ, які залишилися зачаровані її красою.
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