Джерело - Чемпіон.

Чвертьфінальний матч Трофей Футбольної Асоціації Англії між Нотсс Каунті і Оксфорд Сіті запам'ятався яскравим епізодом.

На 73-й хвилині форвард Ноттс Каунті Еліша Сем забив дивовижний м'яч. Ізраїльський футболіст замкнув подачу з флангу, вдаривши п'ятою зльоту через себе. Голкіпер не зміг впоратися із цим м'ячем.

Дивіться відео голу:

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