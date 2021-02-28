Джерело - Чемпіон.
Чвертьфінальний матч Трофей Футбольної Асоціації Англії між Нотсс Каунті і Оксфорд Сіті запам'ятався яскравим епізодом.
На 73-й хвилині форвард Ноттс Каунті Еліша Сем забив дивовижний м'яч. Ізраїльський футболіст замкнув подачу з флангу, вдаривши п'ятою зльоту через себе. Голкіпер не зміг впоратися із цим м'ячем.
Дивіться відео голу:
This goal is wild 🤯— Bleacher Report (@BleacherReport) February 27, 2021
(via @Official_NCFC) pic.twitter.com/CdS6OeiX2z
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