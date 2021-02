Українка задушила чемпіонку ONE Championship

Впевненою перемогою Альони Рассохіної завершився головний бій в Сінгапурі в турнірі зі змішаних єдиноборств ONE Championship: Unbreakable 3.

Шоу було показано в ефірі 5 лютого, хоча бої відбулося ще 22 січня. Весь цей час їх результати трималися в таємниці.

У головній події вечора українська королева сабмішн Альона Рассохіна (13–4) достроково завершила бій проти дворазової чемпіонки One (з кікбоксингу та муайтай) Стемп Фаіртекс з Таїланду (5–1 в MMA).

Українка застосувала коронну гільйотину, і суперниця була змушена здатися. Альона відразу ж розплакалася від щастя! А тайка намагалася довести, що бій зупинений даремно.

Alyona Rassohyna 🇺🇦 shocks the world by submitting Stamp Fairtex in Round 3! #ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/URBYVDEEdI