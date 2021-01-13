Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Динамо Артем Мілевський, який нині захищає кольори Миная, отримав вітання від УЄФА. 12 січня українському футболісту виповнилося 36 років.

УЄФА у своєму твітері пригадав гол Мілевського у ворота Ікера Касільяса у сезоні 2006/07, таким чином привітавши українця.

"Екснападнику Динамо і збірної України Артему Мілевському – 36! Згадуємо його гол Касільясу в 2006 році", – йдеться у дописі.

🎂 Экс-нападающему @DynamoKyiv и сборной Украины Артему Милевскому - 36! 👏



Вспоминаем его гол Касильясу в 2006 году 👇#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lgZLf64TEa — УЕФА (@UEFAcom_ru) January 12, 2021

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua