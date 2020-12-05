100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою

Іспанське видання Marca оформило свій випуск з вкрай цікавою обкладинкою – за допомогою колажу редакція згадала найяскравіші моменти у кар'єрі Серхіо Рамоса.

Це своєрідний не тонкий натяк керівництву мадридського Реалу, що існує цілих 100 причин, щоб клуб продовжив трудовий договір зі своїм капітаном.

Хоча іспанські ЗМІ повідомляють, що Рамос схиляється до відходу з клубу - у нього є пропозиції з Англії, Італії і від ПСЖ.

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