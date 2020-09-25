Джерело - Чемпіон.

41-річний сімферополець Анатолій Жабченко, який був арбітром категорії ФІФА і судив матчі в Україні, потрапив у гучний скандал під час матчу ФНЛ, що в Росії.

Під час матчу між Томью та Волгарем Жабченко на 36-й хвилині видалив за дві жовті картки, в тому числі одну за сперечання з ним, лідера Томі Максима Казанкова, а на 41-й хвилині за рахунку 0:0 і на 78-й хвилині при 0:1 призначив у ворота господарі два пенальті.

У першому випадку капітан Волгаря Роман Локтіонов зачепився за свою ж ногу, у другому захисник сибіряків Антон Синяк спочатку зіграв в м'яч. На 86-й хвилині Жабченко поставив неочевидний 11-метровий вже в ворота Волгаря.

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