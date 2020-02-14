Український арбітр буде судити матчі російської Прем’єр-ліги

Анатолій Жабченко буде працювати на матчах РПЛ

40-річний український суддя Анатолій Жабченко, який проживає на території окупованого Криму, увійшов до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

Про це заявив глава суддівського корпусу РФС Віктор Кашшаї.

"Жабченко - суддя прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж в ньому брав участь.

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Подивимося, як арбітри здадуть тести. Шанси є у всіх. Сподіваюся, у нас буде складне завдання при виборі, кого призначити на матчі чергового туру. Сподіваюся, вибір буде великим", - розповів Кашшаї.

Раніше повідомлялося, що скандальний футбольний арбітр працевлаштувався у Росії.