Аталанта – Інтер. Прогноз і ставка Олександра Шовковського

Легендарний український воротар, колишній гравець київського "Динамо" та збірної України, а нині тренер воротарів у національній команді Олександр Шовковський дав прогноз на матч Серії А "Аталанта" – "Інтер".

“Цей матч міг би бути майже товариським, якби сезон 2019/20 проходив у звичайному режимі. Але попереду у команд не відпустка, а єврокубки, отже обидва тренера готуються до наступних матчів. Сильний суперник у такій ситуації – те, що треба. Особливо для "Аталанти", яка зустрінеться з "ПСЖ". Щодо "Інтера" є сумніви, адже Антоніо Конте може пожертвувати Лігою Європи, аби краще підготуватися до наступного сезону.

"Аталанті" останнім часом складніше, ніж раніше, – відчувається, що команда все ж таки потроху втомлюється. На результати це не вплинуло, але очки бергамаски набирають вже не так впевнено та забивати стали менше. Лише один раз за дев’ять турів "Аталанта" забила більше двох голів. Лише один раз за чотири останні матчі – більше одного. Втім і пропускає команда Джан П’єро Гасперіні мало – лише три голи у чотирьох останніх зустрічах.

"Інтер" у матчі з "Наполі" продемонстрував те, що хоче бачити Конте – швидко повів у рахунку, а потім закріпив перевагу, не перетворюючи останні хвилини матчу на трилер. У "нерадзуррі" не все виходило, але в атаці "Інтер" зіграв майже бездоганно. Конте хоче бачити команду цинічною та ефективною – інколи у цьому чемпіонаті "Інтер" був таким, але стабільності не вистачило. А щоб поборотися за титул, треба засвоїти новий менталітет.

Протягом сезону "Аталанта" залишила враження більш сформованої команди, і в цьому немає нічого дивного, адже Гасперіні працює у клубі набагато довше, ніж Конте. Індивідуально гравці "Інтера", можливо, і сильніші, але як команда "Аталанта", безперечно, має перевагу.

"Аталанта" – "Інтер". Прогноз

У першому колі, на "Сан Сіро", команди зіграли внічию 1:1, і Гасперіні казав, що це один з результатів, через який він засмучується – втрати очок з лідерами не дозволили "Аталанті" поборотися за скудетто. Напевно, те саме може сказати Конте – наразі обидва тренера вважають, що це той суперник, якого їхня команда має перемагати. Але "Аталанта" провела сезон більш стабільно, у неї вражаюча безпрограшна серія, і у останньому матчі бергамаски навряд чи припустяться помилки. Це той сезон, коли саме "Аталанта" заслуговує бути другою.

"Аталанта" – "Інтер". Коефіцієнти

Коефіцієнт на успіх "Аталанти" – 2.4. Перемога "Інтера" оцінюється у 2.9, нічия – 3.8.

Коефіцієнт в БК парі матч на ТМ 2.5 – 2.7, на ТБ 2.5 – 1.5. На те, що обидві заб’ють, можна поставити за 1.4. На те, що заб’є лише одна – 2.8.”

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