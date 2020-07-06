16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.

Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського.

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

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