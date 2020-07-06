 Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування | Блоги | Champion.com.ua
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Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування
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Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування

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Російського футболіста вдарила блискавка під час тренування

16-річний російський футболіст Іван Заборовський, який виступає за підмосковний клуб "Знамя Труда", опинився в реанімації після того, як в нього влучила блискавка.

Інцидент стався 3-го липня на тренуванні, у Мережі з'явилося відео моменту удару блискавки у Заборовського.

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