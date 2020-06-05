Джерело - Чемпіон.
20-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала героїнею невеликого кліпу.
Відео було опубліковане на її сторінці в Instagram.
"В моменті криються найяскравіші почуття і емоції, які ми колись відчували. Але, як би ми не старалися, моменти незворотні. Життя — не музика, його не можна поставити на паузу, а улюблений зараз момент не прослухати повторно... Життя — воно тут і зараз!", — прокоментувала Даяна свіжий ролик в Instagram.
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В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но как бы мы не старались, моменты не обратимы. Жизнь не музыка, — её нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь- она здесь и сейчас! 🎶✨ #DY#odessa#moments#life 📹 @max.tihonov
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