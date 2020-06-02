Бронзова призерка чемпіонату Європи та срібна медалістка юнацької Олімпіади з веслування на каное Людмила Лузан показала уболівальникам, що спорт - це не тільки поїздки за кордон на змагання, а й жахливі долоні після виснажливих тренувань. На них після роботи з веслом в буквальному сенсі немає живого місця.

"Після зими я вирішила, показати реальне життя всіх зборів і тренувань, через що я проходжу. Мало в кого настільки сильно стираються руки, але я потрапляю у це число "обраних". Відразу скажу, що нічого не допомагає – ні інше намотування, ні якісь рукавички. Я випробувала все - результат не змінюється. Просто треба перетерпіти і з часом руки адаптуються.

Згодна, з боку виглядає жорстко. Якщо чесно, сама дивлюся на ці фотографії і дивуюся, як так можна працювати веслом, маючи такі рани?! Але я вже наскільки звикла до цієї особливості, що майже не помічаю.

Максимально концентруюся на тренуванні і не прислухаюся, що в мене щось болить. Хоча, буває сльози самі по собі капають.... Загалом, перемотую пластиром пальці, мажу судокремом, йодом – і вперед. Відповідь одна – на шляху до своєї мрії ніщо не зупинить. Можна стерпіти цей тимчасовий біль заради перемог", - написала Лузан.