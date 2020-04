У 1989 році Наполі виграв свій єдиний євротрофей в історії, перегравши у фіналі Кубка УЄФА Штутґарт. У півфіналі Наполі також зустрічався з німецькою командою. У першому матчі Партенопеї виграли вдома у Баварії 2:0, а матч-відповідь відбувся 31 рік тому, 19 квітня.

Наполі, мабуть, був упевнений у своєму успіху. По-іншому, подивившись на передматчеву розминку Дієго Марадони, і не скажеш.

Аргентинець перед грою поєднав танець з жонглюванням м'ячем, а потім в самій грі, яка закінчилася з рахунком 2:2, зробив дві гольові передачі на Кареку.

19 April 1989, Maradona performed the greatest ever warm-up routine before the UEFA Cup semi-final against Bayern in Munich. 💙 #ForzaNapoliSempre



