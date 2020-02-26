Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників

Джерело - Чемпіон.

Син славетного португальського футболіста Кріштіану Роналду створив особистий акаунт у Instagram і набрав уже майже 1 млн. підписників.

Перша публікація з'явилася у ніч з 24 на 25 лютого, Роналду-молодшого одразу прорекламував зірковий татусь, завдяки чому підписки 9-річного португальця стрімко пішли вгору. "Міні-Кріштіану" підписався на п'ять акаунтів: окрім Кріштіану Роналду, це мачуха Джорджина Родрігес, бабуся Марія Долореш, Ювентус і друг сім'ї Мігель Пайшау.

View this post on Instagram 🛀❤ A post shared by @ minicristianoronaldo2010 on Feb 24, 2020 at 1:21pm PST

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