Збірна України на чемпіонаті світу: провал чи успіх?

Бронзова медаль у жіночій естафеті - це єдина нагорода, яку забрала з собою з Італії, з Чемпіонату світу 2020 збірна України. Провальний це виступ чи успішний?

Які шляхи розвитку тепер перед жіночою та чоловічою командами? Хто герої та антигерої турніру? Чи відпустить особистий тренер Меркушину, чи потрібен жіночій команді один наставник? Про це та ще багато цікавого говорили у сьомому випуску "Біатлонних підсумків од Старгород спорт" ведучий каналу Павло Посохов та головний редактор biathlon.com.ua Євген Тарасенко!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua