Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту

Британець Тайсон Ф'юрі переміг технічним нокаутом американця Деонтея Вайлдера та відібрав у того чемпіонський пояс WBC у надважкій вазі.

У сьомому раунді рефері поєдинку зупинив бій після тотального домінування британського боксера. Зазначимо, що до нокауту, Вайлдер двічі побував у нокдауні.

THE GYPSY KING IS THE KING OF BOXING! 👑#WilderFury2 pic.twitter.com/3qDbApeXsH