Джерело - Чемпіон.

Курйозний епізод стався під час товариського матчу в Туреччині між Дніпром-1 і віце-чемпіоном Казахстану Кайратом (2:4).

В середині другого таймі судді довелося зупинити матч з рідкісної причини. На полі з'явився пес і почав свій тривалий забіг по газону стадіону. "Візьміть його лівим крайнім!" – стали жартувати глядачі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua