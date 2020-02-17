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Спритний пес надовго перервав контрольний матч Дніпра-1

Вчора 22:19 Valeriy Ruchka 199 0
Спритний пес надовго перервав контрольний матч Дніпра-1

Джерело - Чемпіон.

Курйозний епізод стався під час товариського матчу в Туреччині між Дніпром-1 і віце-чемпіоном Казахстану Кайратом (2:4).

В середині другого таймі судді довелося зупинити матч з рідкісної причини. На полі з'явився пес і почав свій тривалий забіг по газону стадіону. "Візьміть його лівим крайнім!" – стали жартувати глядачі.

 
 
 
 
 
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«Кайрат» в товарищеском матче на УТС проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 1:3. #kaz #football

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