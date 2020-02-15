Дніпро-1 поступився Кайрату у контрольному матчі

Чергова поразка СК Дніпро-1 на зборах у Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 лютого, Дніпро-1 провів спаринг із казахстанським Кайратом.

Дніпряни провалили початок матчу, та після першого тайму поступалися із рахунком 0:3. У другій половині гри український клуб голами Супряги та Булеци дещо вирівняв ситуацію, однак цього не вистачило, щоб уникнути поразки.

Контрольний матч

15 лютого

Дніпро-1 - Кайрат 2:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 21 Косович, 0:2 – 37 Вржещиньський, 0:3 – 45+2 Дугалич, 1:3 – 62 Супряга, 1:4 - 82 Тингисбаєв, 2:4 – 83 Булеца

Дніпро-1: 33. Юрчук, 8.Польовий, 15. Логінов (кап), 30. Гуйє, 9. Адамюк, 44. Батагов (98.Хобленко,67), 3.Ді Франко, 25. Когут (18. Сніжко,43), 10.Булеца, 7. Коркішко (77. Чичиков,76), 89. Супряга.

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