Чому Василь Ломаченко не зробив для України нічого надважливого!

Чемпіон світу з боксу, володар титулів WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко нещодавно на своїй сторінці в Instagram запостив відео з російськими спецназівцями. На відео йдеться про "силу православного духу". Але саме спецпризначенці є головними героями ролику.

Одразу ж більшість нормальних українців написали свою думку стосовно цього "ватного чемпіона". Звісно були і опоненти, мовляв: "він для України зробив більше ніж ви разом взяті". А що він зробив? Давайте розбиратись!

Чемпіон світу на профі рингу? Що це дає Україні? Престиж? Ок! Але ж він не за престиж нації б'ється. За інформацією Champion.com.ua. Лом заробив шість мільйонів доларів за 2019 рік. Податки? Минулого року у Державній фіскальній службі виникли сумніви щодо декларацій Василя Ломаченка та Олександра Усика (за інформацією телеканалу Прямий). Бо сума доходів була зазначеною просто мізерною!

Олімпійський чемпіон? Держава Україна платить своїм спортсмена за медалі на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу дуже пристойні преміальні! Збірна України за розмірами преміальних перебуває на Олімпіаді серед лідерів. Наші призери отримують за золоті медалі по $125 тис, срібні – $85 тис, бронзові – $55 тис. Окремо преміальні виплачує Національний олімпійський комітет України – 300 тис. грн за золото, 200 тис грн – за срібло та 120 тис грн - за бронзу. Також передбачені винагороди своїм представникам і в областях.

А от поляки платять лише $38 тис за золото. Та й взагалі у країнах цивілізованого світу платити величезні преміальні не заведено. У деяких країнах призові взагалі відсутні – їх не дають у Хорватії, Норвегії, Швеції, Великій Британії. Ці країни вкладають гроші не у професіоналів, а у розвиток дитячо-юнацького спорту.

Людина, яка абсолютно не володіє українською мовою! Не сказала жодного слова на підтримку українських військових, волонтерів...чи навіть просто держави за весь час війни з московією. Ба більше, рекламує русьню, яка прийшла з цією війною. Цілує руки попам, які благословили вбивство українців.

І цим покидьком має пишатися український народ?

Слухайте, давайте не робити із цих мудаків якихось героїв! Вони цього явно не заслуговують!

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