Феєрія Маліновського: асист, удар в штангу та зароблений пенальті

Хавбек збірної України видав чудовий матч проти лідера серії А

Джерело - Чемпіон.

Аталанта нашого Руслана Маліновського зіграла внічию з Інтером (1:1) у матчі 19 туру чемпіонату Італії.

Півзахисник збірної України вийшов на заміну на 53-й хвилині матчу та відзначився гольовою передачею, пострілом у стійку воріт Хандановича, а також заробив пенальті, який, на жаль, не реалізував Муріель.

Нагадаємо, гол Маліновського став одним з найкращих у Серії А в грудні 2019 року. Раніше відомий агент відзначив гру Маліновського, порівнявши того з Шевченком.

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