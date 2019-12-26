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Серія А представила список авторів найкращих голів грудня, в який поряд з Кріштіану Роналду і Ромелу Лукаку потрапив і точний удар Руслана Маліновського за Аталанту в матчі проти Верони.

Жеремі Бога (Сассуоло) – Ювентусу

Жоао Педро (Кальярі) – Сампдорії

Руслан Маліновский (Аталанта) – Вероні

Горан Пандев (Дженоа) – Лечче

Філіппо Фалько (Лечче) – Дженоа

Душан Влахович (Фіорентина) – Інтеру

Сімоне Верді (Торіно) – Вероні

Джованні Симеоне (Кальярі) – Лаціо

Александар Коларов (Рома) – Фиорентині

Ромелу Лукаку (Інтер) – Дженоа

Криштіану Роналду (Ювентус) - Сампдорії

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