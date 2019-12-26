Джерело - Чемпіон.
Серія А представила список авторів найкращих голів грудня, в який поряд з Кріштіану Роналду і Ромелу Лукаку потрапив і точний удар Руслана Маліновського за Аталанту в матчі проти Верони.
Жеремі Бога (Сассуоло) – Ювентусу
Жоао Педро (Кальярі) – Сампдорії
Руслан Маліновский (Аталанта) – Вероні
Горан Пандев (Дженоа) – Лечче
Філіппо Фалько (Лечче) – Дженоа
Душан Влахович (Фіорентина) – Інтеру
Сімоне Верді (Торіно) – Вероні
Джованні Симеоне (Кальярі) – Лаціо
Александар Коларов (Рома) – Фиорентині
Ромелу Лукаку (Інтер) – Дженоа
Криштіану Роналду (Ювентус) - Сампдорії
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua