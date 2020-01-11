Інтер - Аталанта: Маліновський не потрапив у стартовий склад

Джерело - Чемпіон.
Інтер в рамках матчу 19-го туру чемпіонату Італії приймає у рідних стінах Аталанту. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Руслан Маліновський залишився у запасі.
Інтер: Ханданович – Годін, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Гальярдіні, Брозович, Сенсі, Бірагі – Лукаку, Мартінес
Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джимшиті – Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс – Іличич – Гомес, Сапата
🔥 Scendiamo in campo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 11 January 2020
👇 Here’s your Starting XI for #InterAtalanta!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/soWimnsDOy