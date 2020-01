Інтер - Аталанта: Маліновський не потрапив у стартовий склад

Інтер в рамках матчу 19-го туру чемпіонату Італії приймає у рідних стінах Аталанту. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом. Руслан Маліновський залишився у запасі.

Інтер: Ханданович – Годін, Де Врей, Бастоні – Кандрева, Гальярдіні, Брозович, Сенсі, Бірагі – Лукаку, Мартінес

Аталанта: Голліні – Толой, Паломіно, Джимшиті – Хатебур, Де Роон, Пашалич, Госенс – Іличич – Гомес, Сапата

