Маліновський пішов шляхом Шевченка, - скаут Кальярі

Українські футболісти можуть бути успішними в європейських ТОП-чемпіонатах.

Про це заявив відомий футбольний спеціаліст, скаут Кальярі Алекс Великих.

"Маліновський для нового покоління українських футболістів робить у Італії те, що колись робив Андрій Шевченко. Своєю грою і поведінкою поза полем Маліновський доводить, що українські футболісти можуть бути успішними в такому важкому чемпіонаті, як італійська серія А. Переїзд в Бергамо не був простим вибором як для самого гравця, так і для клубу.

Тренер Гасперіні розглядав Малиновського як гравця для заміни лідера - Алехандро Гомеса. Але тактична грамотність, здатність до адаптації, неконфліктність, набутий досвід переконали навіть скептикі", - зауважив Великих.