Маліновський пішов шляхом Шевченка, - скаут Кальярі

Джерело - Gazeta.ua.
Українські футболісти можуть бути успішними в європейських ТОП-чемпіонатах.
Про це заявив відомий футбольний спеціаліст, скаут Кальярі Алекс Великих.
"Маліновський для нового покоління українських футболістів робить у Італії те, що колись робив Андрій Шевченко. Своєю грою і поведінкою поза полем Маліновський доводить, що українські футболісти можуть бути успішними в такому важкому чемпіонаті, як італійська серія А. Переїзд в Бергамо не був простим вибором як для самого гравця, так і для клубу.
Тренер Гасперіні розглядав Малиновського як гравця для заміни лідера - Алехандро Гомеса. Але тактична грамотність, здатність до адаптації, неконфліктність, набутий досвід переконали навіть скептикі", - зауважив Великих.
Раніше скаут заявив, що захисник Динамо Віталій Миколенко швидше за все опиниться в італійській Серії А.