Інтер і Аталанта розписали нічию у 19 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру Серії А Аталанта українця Руслана Малиновського зіграла на виїзді внічию з лідером чемпіонату Інтером - 1:1.
У першому таймі Інтер забив швидкий м'яч - передачею Лукаку скористався Мартінес.
Ближче до кінця зустрічі підопічні Гасперіні зуміли відігратися - м'яч на рахунку Госенса. Аталанта взагалі вирвати перемогу, однак Мюріель не переграв Хандановича з пенальті, який заробив Маліновський.
Українець з'явився на полі на 53-й хвилині, змінивши Сапату. Маліновський взяв участь і в гольовий атаці, адже саме його верхова боротьба з захисником Інтера привела до відскоку м'яча в напрямку Госенса.
Таким чином, Інтер набирає 46 очок і до завтрашнього дня одноосібно очолить турнірну таблицю Серії А. Аталанта з 34 очками в активі йде на п'ятому місці.
Чемпіонат Італії, Серія А
19 тур
Інтер - Аталанта 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Мартінес, 1:1 - 75 Госенс