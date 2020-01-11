Інтер і Аталанта розписали нічию у 19 турі Серії А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру Серії А Аталанта українця Руслана Малиновського зіграла на виїзді внічию з лідером чемпіонату Інтером - 1:1.

У першому таймі Інтер забив швидкий м'яч - передачею Лукаку скористався Мартінес.

Ближче до кінця зустрічі підопічні Гасперіні зуміли відігратися - м'яч на рахунку Госенса. Аталанта взагалі вирвати перемогу, однак Мюріель не переграв Хандановича з пенальті, який заробив Маліновський.

Українець з'явився на полі на 53-й хвилині, змінивши Сапату. Маліновський взяв участь і в гольовий атаці, адже саме його верхова боротьба з захисником Інтера привела до відскоку м'яча в напрямку Госенса.

Таким чином, Інтер набирає 46 очок і до завтрашнього дня одноосібно очолить турнірну таблицю Серії А. Аталанта з 34 очками в активі йде на п'ятому місці.

Чемпіонат Італії, Серія А

19 тур

Інтер - Аталанта 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Мартінес, 1:1 - 75 Госенс