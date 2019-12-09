Рік тому Ломаченко розібрався з Педрасою та об'єднав пояси WBA та WBO

Рік тому, 9 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden відбувся поєдинок за титули чемпіона світу за версією WBA / WBO в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та представником Пуерто-Ріко Хосе Педрасою.

Ломаченко переміг за очками і об'єднав два чемпіонські пояси.

Хоча українець був дуже близький до дострокової перемоги. В 11-му раунді Педраса побував у двох нокдаунах. Але зумів підвестися та дотягнути до гонгу.

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