Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке

Збірна України вирвала нічию, яка вивела її в перший кошик жеребкування Євро-2020! Але сам матч вийшов дуже неоднозначним - Михайло Співаковський обговорює його з відомим коментатором Олександром Тингаєвим.
Таймінг випуску:
02:55 - Україна – в топ-6 збірних відбору Євро-2020
04:22 - Дивний вибір тактики Шевченка привів до першого пропущеного голу
09:18 - Розбираємо решту голів — помилки сербів і динамівських збірників
11:28 - Заміни Шевченка переломили гру
13:58 - Як Україна потрапила в перший кошик Євро-2020
14:26 - Які гравці цієї збірної потенційно можуть вийти на топ-рівень в Європі
15:46 - Збірна Шевченка кардинально інша, але в той же час дуже нагадує збірну Блохіна
17:24 - Чого очікувати від України на Євро
18:40 - Проблеми молодіжки і персонально Ротаня
23:32 - Максимову дали лише 4 матчі в Ворсклі
26:57 - Дніпро-1 не перейменують найближчим часом
28:45 - Хто такий півот
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