 Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - на Євро-2020. Результати матчів і турнірна таблиця групи B
Сьогодні 07:30 3831
Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:14 825
Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком
Сьогодні 13:02 1236
Мотор на виїзді програв Монпельє у Лізі чемпіонів
Сьогодні 09:10 378
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Сьогодні 08:35 752
Ціціпас став чемпіоном Підсумкового турніру в Лондоні
Вчора 23:36 925
Донбас по буллітам поступився Краковії у півфінальному раунді Континентального Кубку
Вчора 22:34 520 1
Сербія - Україна 2:2. Огляд матчу
Вчора 21:50 1478
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 20:59 446
Збірна Сербії - збірна України 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 18:01 11403 1
Блоги
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:12 299
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років
Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:05 240
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020
Опитування року. Зінченко, Яремчук чи Маліновський? Визначаємо найкращого футболіста збірної України у відборі на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 750
Гол Бєсєдіна, який врятував збірну України
Гол Бєсєдіна, який врятував збірну України Valeriy Ruchka
Вчора 18:48 2502
Зінченко збожеволів після рятівного голу Артема Бесєдіна
Зінченко збожеволів після рятівного голу Артема Бесєдіна Valeriy Ruchka
Вчора 18:24 9866
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія
Фантастичний гол Циганкова, дубль Коноплянки та дебют Яремчука. Згадуємо матч Україна - Сербія Андрій Твердохліб
Вчора 08:37 2004
Шевченко познущався із захисника Динамо
Шевченко познущався із захисника Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 08:30 13184
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії
Горбиль дня. Віктор Вацко потролив збірну Росії Андрій Твердохліб
Вчора 08:16 3377
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу
Відомий український політик дотепно потролив збірну Росії з футболу Андрій Твердохліб
16.11.2019 22:50 3849 5
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020
Відео дня. Бельгія розібрала Росію на запчастини. Огляд матчу Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 21:48 27264 3
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке
Ютуб забанив шоу ТаТоТаке Valeriy Ruchka
16.11.2019 21:32 615 2
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020
Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020 Андрій Твердохліб
16.11.2019 14:23 1758
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження
Фото дня. Збірна України привітала Віктора Циганкова з днем народження Андрій Твердохліб
16.11.2019 12:44 1051
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження
Неперевершений Чорний лебідь! Легендарна Оксана Баюл святкує день народження Андрій Твердохліб
16.11.2019 10:40 1036 1
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав
Збірна України, яка вже вигравала відбіркову групу. Легендарний матч Туреччина - Україна: хто грав Valeriy Ruchka
16.11.2019 08:57 2123
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:24 Футбол Попов: Динамо не вистачає таких нападників, як Мілевський 208
15:08 Біатлон Бринзак: Швидше за все, Підгрушна поїде запасною в Естерсунд 310
14:52 Футбол Платіні: VAR не вирішує проблеми, а лише відкладає їх 164
14:33 Футбол Керівництво Ворскли дало Максимову 4 матчі 541
14:14 Гандбол Українець очолив залік бомбардирів Ліги чемпіонів 825
13:57 Бокс Хей: Усик - пріоритетний варіант для Чісори 561
13:40 Футбол Сабо: Зараз бачу Україну у трійці найкращих європейських команд 511
13:26 Баскетбол Україна - Португалія 72:60. Огляд матчу 595
13:12 Блог Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке 306
13:10 Футбол Караваєв: Відчували, що Сербія хоче відігратися за 0:5 у Львові 196
13:02 Бокс Чісорі запропонували мільйон за бій з Усиком 1236
12:52 Футбол СК Дніпро-1 не перейменують навіть наступного літа 398
12:33 Футбол Молдова - Ісландія 1:2. Огляд матчу 258
12:15 Баскетбол Українка лідирує за очками у відборі на чемпіонат Європи 1041
11:58 Футбол Шевченко: Коноплянка захворів, коли приїхав до збірної України 225
11:42 Футбол Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі на Євро-2020 604
11:25 Футбол Динамо - Оболонь Бровар 5:0. Огляд матчу 712
11:10 Футбол Албанія - Франція 0:2. Огляд матчу 249
10:52 Баскетбол Лейкерс переграли Атланту, Сакраменто здолало Бостон. Результати матчів НБА 230
10:33 Футбол Левченко: Випускаючи такого нападника як Бєсєдін, ми не складаємо руки і йдемо до кінця 982
10:15 Хокей Вегас знищив Калгарі, Чикаго перемогло Баффало. Результати матчів НХЛ 206
10:05 Блог Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 11 років 241
09:57 Футбол Визначено найкращого гравця збірної України у матчі із Сербією 735
09:40 Футбол Леоненко: Виконали завдання, але питань по грі дуже багато 1405
09:25 Футбол Андорра - Туреччина 0:2. Огляд матчу 328

Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке

Сьогодні 13:12 Valeriy Ruchka 306 0
Сербія – Україна, провал молодіжки і перейменування Дніпра-1 - ТаТоТаке

Збірна України вирвала нічию, яка вивела її в перший кошик жеребкування Євро-2020! Але сам матч вийшов дуже неоднозначним - Михайло Співаковський обговорює його з відомим коментатором Олександром Тингаєвим.

Таймінг випуску:

02:55 - Україна – в топ-6 збірних відбору Євро-2020

04:22 - Дивний вибір тактики Шевченка привів до першого пропущеного голу

09:18 - Розбираємо решту голів — помилки сербів і динамівських збірників

11:28 - Заміни Шевченка переломили гру

13:58 - Як Україна потрапила в перший кошик Євро-2020

14:26 - Які гравці цієї збірної потенційно можуть вийти на топ-рівень в Європі

15:46 - Збірна Шевченка кардинально інша, але в той же час дуже нагадує збірну Блохіна

17:24 - Чого очікувати від України на Євро

18:40 - Проблеми молодіжки і персонально Ротаня

23:32 - Максимову дали лише 4 матчі в Ворсклі

26:57 - Дніпро-1 не перейменують найближчим часом

28:45 - Хто такий півот

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()