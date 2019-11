У матчі 11-го туру чемпіонату Німеччини Герта приймала Лейпциг. Гості здобули перемогу з рахунком 4:2.

Перед матчем берлінський клуб відзначив 30-ту річницю падіння Берлінської стіни.

This is incredible 🙌



30 years to the day since the Berlin wall was pulled down...



Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com/m3ZdkHzjfs