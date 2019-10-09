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Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
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Вест Гем побажав успіхів Ярмоленку матчах збірної України

Сьогодні 09:01 Valeriy Ruchka 198 0
Вест Гем побажав успіхів Ярмоленку матчах збірної України

Джерело - Чемпіон.

Англійська Вест Гем на своїй сторінці в Twitter побажав удачі українському футболісту Андрію Ярмоленку в матчах нашої команди з Литвою (11 жовтня, Харків) і Португалією (14 жовтня, Київ).

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