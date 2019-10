Вест Гем побажав успіхів Ярмоленку матчах збірної України

Англійська Вест Гем на своїй сторінці в Twitter побажав удачі українському футболісту Андрію Ярмоленку в матчах нашої команди з Литвою (11 жовтня, Харків) і Португалією (14 жовтня, Київ).

Yarmo has been called up by Ukraine for their #euro2020qualifiers against Lithuania & Portugal 🇺🇦



Good luck, @Yarmolenko_7! 👊 pic.twitter.com/MjZoFjQbIk