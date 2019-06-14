Торонто Репторс чемпіони НБА

Гравці і тренери Торонто Репторс в роздягальні відсвяткували завоювання першого в історії клубу чемпіонства НБА. У фіналі плей-оф сезону-2018/19 канадська команда обіграла Голден Стейт.

Після закінчення шостого матчу роздягальня Репторс стала місцем святкування. Гравці щедро поливали шампанським один одного і головного тренера команди.

Джерело - Чемпіон.

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