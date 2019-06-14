Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу

Команда Петракова не зазнала жодної поразки

У суботу, 15 червня, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.

Актуально: Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу

На шляху до фіналу Україна виграла групу D:

Україна - США

Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрив Булеца. Та вже через 6 хвилин американці встановили рівновагу у матчі.

У другому таймі Попов вивів українців уперед і встановив остаточний рахунок у матчі.

Україна - США 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Булеца, 1:1 - 32 Серванья, 2:1 - 51 Попов

Катар - Україна

Єдиний гол в матчі на 59-й хвилині забив захисник київського Динамо Денис Попов.

Катар - Україна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Попов

Нігерія - Україна

Українці першими вийшли вперед. Сікан вдало замкнув головою навіс з флангу від Кащука

Та наприкінці першого тайму Нігерія отримала право на пенальті, після того, як Сафронов збив суперника у штрафному майданчику. Але Лунін вгадав, куди пробиватиме пенальті Тіджані та відбив цей удар.

Та все з нігерійський нападник таки забив у цьому матчі. І зробив це з пенальті. На 50-ій хвилині під час однієї з атак м'яч зрикошетив у руку Попову. Спочатку арбітр продовжив гру, але потім вдався до допомоги системи VAR. Після численних переглядів він таки призначив пенальті, а українському захисникові показав жовту картку. Цього разу Тіджані пробив майже по центру, у той час як Лунін стрибнув у кут воріт.

Нігерія - Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Сікан, 1:1 - 51 пенальті Тіжані.

Група D

М Збірна І В Н П З - П О 1 Україна 3 2 1 0 4 - 2 7 2 США 3 2 0 1 4 - 2 6 3 Нігерія 3 1 1 1 5 - 3 4 4 Катар 3 0 0 3 0 - 6 0

Також: Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу

Потім українці в плей-оф по черзі перемогли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0) . Варто відзначити, що всі перемоги українці здобули в основний час.

Україна - Панама

Вже на 23-й хвилині рахунок відкрив Сікан після пасу Коноплі. До кінця тайму Україна відзначилася ще двічі. Попов скористався помилкою голкіпера при виході після подачі кутового, а в кінці тайму Сікан зробив дубль, знову реалізувавши простріл Коноплі.

На початку другого тайму Вокер відіграв один м'яч, скориставшись помилкою захисників. Однак Панаму гол не врятував. Булеца на 83-й хвилині відновив перевагу українців у три голи.

Україна - Панама 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Сікан, 2:0 - 41 Попов, 3:0 - 45+1 Сікан, 3:1 - 50 Вокер, 4:1 - 83 Булеца

Колумбія - Україна

Єдиний гол у матчі на 11-й хвилині забив Данило Сікан із близької відстані закотивши м’яч у ворота суперників – 0:1.

Колумбія - Україна 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Сікан.

Україна - Італія

На 65-й хвилині єдиний гол у поєдинку забав гравець київського Динамо Сергій Булеца.

Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.

На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.

Україна - Італія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Булеца

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua