Мій профіль
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Сьогодні 11:59 235
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу
Сьогодні 10:30 637 1
Усі результати українок на етапі Діамантової ліги в Осло
Сьогодні 10:20 311
Торонто Репторз - чемпіон НБА 2018/19
Сьогодні 07:06 669
Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 968
УЄФА відкрив справу проти України
Вчора 20:10 1764
Хведеліані: Збірна України виграє чемпіонат світу
Вчора 06:54 3341 1
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна -Люксембург
Вчора 06:21 1563
Сент-Луїс Блюз виграв Кубок Стенлі 2018/19
Вчора 06:01 769
Жіноча збірна України знову розгромила Швецію у Золотій Євролізі
12.06.2019 21:22 715
Навколо спорту
Блоги
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі Максим Буйдин
Сьогодні 12:25 335
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:20 383
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 235
Мбаппе став свідком історичної перемоги Торонто
Мбаппе став свідком історичної перемоги Торонто Максим Буйдин
Сьогодні 11:53 385
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу
Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:30 637 1
Гравці Бешикташа U-16 зняли проституток, а вранці повели їх на командний сніданок
Гравці Бешикташа U-16 зняли проституток, а вранці повели їх на командний сніданок Максим Буйдин
Вчора 17:03 1289
Мілевський та Нойок відправилися за скринею мерця
Мілевський та Нойок відправилися за скринею мерця Максим Буйдин
Вчора 16:01 871 1
Спокуслива Влада Седан: та, що закохала в себе Зінченка
Спокуслива Влада Седан: та, що закохала в себе Зінченка Максим Буйдин
Вчора 13:22 3241
Ломаченко встановив феноменальний рекорд
Ломаченко встановив феноменальний рекорд Андрій Твердохліб
Вчора 07:55 2650
Фейл дня: Збірна Росії пропустила гол від голкіпера ударом з 80 метрів
Фейл дня: Збірна Росії пропустила гол від голкіпера ударом з 80 метрів Андрій Твердохліб
Вчора 07:37 5729
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка
УК-РА-Ї-НА в унісон всим стадіоном. Тепер це наша фішка Максим Буйдин
12.06.2019 18:38 738
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга
Шевченко на правильному шляху: головні підсумки матчів проти Сербії та Люксембурга Андрій Твердохліб
12.06.2019 18:02 843
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019
Реакція жіночої збірної на вихід молодіжки до фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
12.06.2019 16:30 1587
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк
Відхід Фонсеки - справжнє свято для вболівальників Динамо - Беленюк Максим Буйдин
12.06.2019 15:37 1022 2
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно
Забіг Петракова після перемоги над Італією. Це можна дивитися вічно Максим Буйдин
12.06.2019 14:51 2822 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:29 Футбол Олександрія може придбати капітана Карпат 187
13:03 Футбол В головах футболістів лише перемога - гравець збірної U-20 про фінал ЧС 258
13:00 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 219305
12:47 Футбол Україна - Південна Корея: дивитися онлайн 15.06.2019 326
12:44 Футбол Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського 385
12:25 Блог Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі 335
12:20 Блог Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства 383
12:05 Футбол Генк назвав ціну за Маліновського 624
11:59 Блог Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу 235
11:53 Блог Мбаппе став свідком історичної перемоги Торонто 385
11:27 Футбол Сьомін: Сімеоне - це Лобановський 378
11:07 Бокс Ф'юрі: Вайлдер стверджує, що я погодився на бій, тому що він шматок лайна 355
10:51 Футбол Польський журналіст: Заздримо українцям. Наша збірна ніколи не виходила у фінал 424
10:34 Футбол Новачок турецької Суперліги хоче підписати форварда збірної України 999
10:30 Блог Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу 637 1
10:20 Легка атлетика Усі результати українок на етапі Діамантової ліги в Осло 311
10:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 347096
10:00 Футбол Реал хоче позбутися Модрича 1287
09:53 Хокей Дружина екс-воротаря СКА вбита їх старшим сином, який потім намагався накласти на себе руки 556
09:40 Баскетбол Марк і Пау Газолі стали першими братами в історії, які вигравали чемпіонат НБА 436
09:24 Футбол Зінченко наздогнав Ярмоленка по своїй вартості 1355
09:03 Футбол Ювентус і Челсі домовилися про перехід Саррі. Лондонців очолить Лемпард 917
08:51 Баскетбол Кавай Леонард визнаний MVP фіналу НБА 444
08:27 Футбол За день до матчу за Суперкубок на стадіоні Чорноморець відбудеться музичний фестиваль 446
08:01 Футбол На презентаці Азара в Реалі вболівальники вимагали іншого футболіста 870

Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 11:59 Valeriy Ruchka 235 0
Команда Петракова не зазнала жодної поразки
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу

У суботу, 15 червня, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.

  Актуально: Україна - Південна Корея: анонс і прогноз на фінал чемпіонату світу 

На шляху до фіналу Україна виграла групу D:

Україна - США

Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрив Булеца. Та вже через 6 хвилин американці встановили рівновагу у матчі. 

У другому таймі Попов вивів українців уперед і встановив остаточний рахунок у матчі.

Україна - США 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Булеца, 1:1 - 32 Серванья, 2:1 - 51 Попов

Катар - Україна

Єдиний гол в матчі на 59-й хвилині забив захисник київського Динамо Денис Попов.

Катар - Україна 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Попов

Нігерія - Україна

Українці першими вийшли вперед. Сікан вдало замкнув головою навіс з флангу від Кащука

Та наприкінці першого тайму Нігерія отримала право на пенальті, після того, як Сафронов збив суперника у штрафному майданчику. Але Лунін вгадав, куди пробиватиме пенальті Тіджані та відбив цей удар.  

Та все з нігерійський нападник таки забив у цьому матчі. І зробив це з пенальті. На 50-ій хвилині під час однієї з атак м'яч зрикошетив у руку Попову. Спочатку арбітр продовжив гру, але потім вдався до допомоги системи VAR. Після численних переглядів він таки призначив пенальті, а українському захисникові показав жовту картку. Цього разу Тіджані пробив майже по центру, у той час як Лунін стрибнув у кут воріт.

Нігерія - Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Сікан, 1:1 - 51 пенальті Тіжані.

Група D

М Збірна І В Н П З - П О
1  Україна 3 2 1 0 4 - 2 7
2 США 3 2 0 1 4 - 2 6
3 Нігерія 3 1 1 1 5 - 3 4
4 Катар 3 0 0 3 0 - 6 0

  Також: Опитування. Україна - Південна Корея: хто стане чемпіоном світу 

Потім українці в плей-оф по черзі перемогли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0) . Варто відзначити, що всі перемоги українці здобули в основний час.

Україна - Панама

Вже на 23-й хвилині рахунок відкрив Сікан після пасу Коноплі. До кінця тайму Україна відзначилася ще двічі. Попов скористався помилкою голкіпера при виході після подачі кутового, а в кінці тайму Сікан зробив дубль, знову реалізувавши простріл Коноплі.

На початку другого тайму Вокер відіграв один м'яч, скориставшись помилкою захисників. Однак Панаму гол не врятував. Булеца на 83-й хвилині відновив перевагу українців у три голи.

Україна - Панама 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Сікан, 2:0 - 41 Попов, 3:0 - 45+1 Сікан, 3:1 - 50 Вокер, 4:1 - 83 Булеца

Колумбія - Україна

Єдиний гол у матчі на 11-й хвилині забив Данило Сікан із близької відстані закотивши м’яч у ворота суперників – 0:1.

Колумбія - Україна 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Сікан.

Україна - Італія 

На 65-й хвилині єдиний гол у поєдинку забав гравець київського Динамо Сергій Булеца.

Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.

На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.

Україна - Італія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Булеца

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()