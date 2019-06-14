Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу

У суботу, 15 червня, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.
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На шляху до фіналу Україна виграла групу D:
Рахунок у матчі на 26 хвилині відкрив Булеца. Та вже через 6 хвилин американці встановили рівновагу у матчі.
У другому таймі Попов вивів українців уперед і встановив остаточний рахунок у матчі.
Україна - США 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 26 Булеца, 1:1 - 32 Серванья, 2:1 - 51 Попов
Єдиний гол в матчі на 59-й хвилині забив захисник київського Динамо Денис Попов.
Катар - Україна 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 59 Попов
Українці першими вийшли вперед. Сікан вдало замкнув головою навіс з флангу від Кащука
Та наприкінці першого тайму Нігерія отримала право на пенальті, після того, як Сафронов збив суперника у штрафному майданчику. Але Лунін вгадав, куди пробиватиме пенальті Тіджані та відбив цей удар.
Та все з нігерійський нападник таки забив у цьому матчі. І зробив це з пенальті. На 50-ій хвилині під час однієї з атак м'яч зрикошетив у руку Попову. Спочатку арбітр продовжив гру, але потім вдався до допомоги системи VAR. Після численних переглядів він таки призначив пенальті, а українському захисникові показав жовту картку. Цього разу Тіджані пробив майже по центру, у той час як Лунін стрибнув у кут воріт.
Нігерія - Україна 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Сікан, 1:1 - 51 пенальті Тіжані.
Група D
|М
|Збірна
|І
|В
|Н
|П
|З - П
|О
|1
|Україна
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2
|США
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3
|Нігерія
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4
|Катар
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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Потім українці в плей-оф по черзі перемогли Панаму (4:1), Колумбію (1:0) і Італію (1:0) . Варто відзначити, що всі перемоги українці здобули в основний час.
Вже на 23-й хвилині рахунок відкрив Сікан після пасу Коноплі. До кінця тайму Україна відзначилася ще двічі. Попов скористався помилкою голкіпера при виході після подачі кутового, а в кінці тайму Сікан зробив дубль, знову реалізувавши простріл Коноплі.
На початку другого тайму Вокер відіграв один м'яч, скориставшись помилкою захисників. Однак Панаму гол не врятував. Булеца на 83-й хвилині відновив перевагу українців у три голи.
Україна - Панама 4:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 23 Сікан, 2:0 - 41 Попов, 3:0 - 45+1 Сікан, 3:1 - 50 Вокер, 4:1 - 83 Булеца
Єдиний гол у матчі на 11-й хвилині забив Данило Сікан із близької відстані закотивши м’яч у ворота суперників – 0:1.
Колумбія - Україна 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 11 Сікан.
На 65-й хвилині єдиний гол у поєдинку забав гравець київського Динамо Сергій Булеца.
Кінцівку матчу збірна України догравала в меншості. На 79-й хвилині Денис Попов отримав другу жовту картку за грубу гру ліктем.
На 90+2 хвилині Італія забила гол, проте він був скасований після перегляду моменту за допомогою VAR - суперник ударив Бондаря ліктем.
Україна - Італія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 65 Булеца
Джерело - Чемпіон.
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