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Ломаченко ефектно анонсував своє повернення у ринг

Сьогодні 21:03 Максим Буйдин 939 0
Ломаченко ефектно анонсував своє повернення у ринг

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко на своєму YouTube записав відеозвернення, у якому оголосив про повернення на ринг.

Суперником українця стане Люк Кемпбелл із Великобританії. 

Поєднок повинен відбутися 31 серпня в рідному місті для опонента Ломаченка - Халле. На кону буде стояти титул WBC.

Раніше Долбілов повідомив, що Ломаченко розпочав підготовку.

Джерело - Чемпіон.

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#Ломаченко
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