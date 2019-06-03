Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко на своєму YouTube записав відеозвернення, у якому оголосив про повернення на ринг.

Суперником українця стане Люк Кемпбелл із Великобританії.

Поєднок повинен відбутися 31 серпня в рідному місті для опонента Ломаченка - Халле. На кону буде стояти титул WBC.

Раніше Долбілов повідомив, що Ломаченко розпочав підготовку.

Джерело - Чемпіон.

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