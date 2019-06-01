Ломаченко почав підготовку до бою з Кемпбеллом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко почав підготовку до поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

Про це повідомляє український режисер Сергій Долбілов.

Відзначимо, що саме через тренувальний табір в Затоці, Одеська область Анатолій Ломаченко не зміг бути присутнім на церемонії нагородження Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

Бій Ломаченко - Кемпбелл відбудеться в кінці серпня або на початку вересня в Лондоні або Халле.

Нагадаємо, британець вірить, що зможе перемогти українця і навіть розповів внаслідок чого.

Джерело - Чемпіон.