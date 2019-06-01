Ломаченко почав підготовку до бою з Кемпбеллом

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко почав підготовку до поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.
Про це повідомляє український режисер Сергій Долбілов.
"Василь починає підготовку до свого наступного поєдинку. Нехай щастить!" - написав режисер.
Відзначимо, що саме через тренувальний табір в Затоці, Одеська область Анатолій Ломаченко не зміг бути присутнім на церемонії нагородження Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).
Бій Ломаченко - Кемпбелл відбудеться в кінці серпня або на початку вересня в Лондоні або Халле.
Нагадаємо, британець вірить, що зможе перемогти українця і навіть розповів внаслідок чого.
Джерело - Чемпіон.