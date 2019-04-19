Вірний собі та Динамо. Денис Гармаш святкує день народження

Сьогодні, 19 квітня, святкує свій 29-й День народження півзахисник першої команди Динамо та збірної України Денис Гармаш.

Гармаш - це один з найскандальніших гравців Динамо. В більшості через свою нестриманість і надзвичайно грубу гру щодо суперників. Але ніхто не може заперечити, що "кум" (так називають його партнери - прим.), надзвичайно талановитий і відданий київському клубу.

Джерело - Чемпіон.

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