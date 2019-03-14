В літнє трансферне міжсезоння київське Динамо могло підписати 20-річного бельгійського захисника Андерлехта.
Повідомляється, що взимку покидати Бельгію гравець відмовив, однак Динамо не полишить шансів підписати таланта вже влітку.
До вашої уваги відео-нарізка з найкращими ігровими епізодами за участю гравця.
Нагадаємо, що сьогодні Динамо проведе домашній матч проти лондонського Челсі.
З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.
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