Динамо могло підписати 20-річного бельгійського захисника

Захисник Остенде Ваут Фас міг перейти в Динамо цієї зими.
Про це повідомляє Het Nieuwsblad.
Динамо цікавилося 20-річним футболістом, але він відмовився переходити в київський клуб.
Зараз за ним стежать кілька топ-клубів Бельгії.
Фас - вихованець Андерлехта, але за першу команду не грав. Виступав на правах оренди за Херенвен і Ексцельсіор. Влітку 2018 го Фас перейшов в Остенде за 300 тисяч євро.
Фас переважно грає на позиції центрбека, також може вийти на позиціях правого захисника і опорника.
Transfermarkt його оцінює в 2 млн євро. У поточному сезоні Фас провів 31 матч, забив 2 голи і зробив 1 асист.
Нагадаємо, що сьогодні Динамо проведе домашній матч проти лондонського Челсі.
З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на нашому сайті.
Джерело - Het Nieuwsblad.