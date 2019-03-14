Динамо могло підписати 20-річного бельгійського захисника

Футболіст поки відмовив киянам

Захисник Остенде Ваут Фас міг перейти в Динамо цієї зими.

Про це повідомляє Het Nieuwsblad.

Динамо цікавилося 20-річним футболістом, але він відмовився переходити в київський клуб.

Зараз за ним стежать кілька топ-клубів Бельгії.

Фас - вихованець Андерлехта, але за першу команду не грав. Виступав на правах оренди за Херенвен і Ексцельсіор. Влітку 2018 го Фас перейшов в Остенде за 300 тисяч євро.

Фас переважно грає на позиції центрбека, також може вийти на позиціях правого захисника і опорника.

Transfermarkt його оцінює в 2 млн євро. У поточному сезоні Фас провів 31 матч, забив 2 голи і зробив 1 асист.

Нагадаємо, що сьогодні Динамо проведе домашній матч проти лондонського Челсі.

З анонсом поєдинку ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Джерело - Het Nieuwsblad.