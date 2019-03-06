Півзахисник Аякса забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 2018/19

У матчі Реал-Аякс було забито фантастичний гол

Хавбек Аякса Лассе Шене відзначився шедевральним голом у воротах Реала в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На 72-й хвилині датський півзахисник виконав фантастичний, як за виконанням так і за точністю, удар зі штрафного прямо за комірець Куртуа.

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Нагадаємо, Аякс знищив Реал у Мадриді та вибив галактікос з Ліги чемпіонів.

А неймовірний фінт хавбека Аякса Тадича визнали найкращим моментом дня Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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