Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Найтитулованіший клуб України продовжує лихоманити.

Напередодні динамівці не змогли виграти в 1-му турі Ліги Європи в скромної казахстанської Астани.

Таким чином динамівці не здобувають перемогу вже шосту гру поспіль. Це не може не дратувати вболівальників столичного клубу.

Очевидно, тренерський штаб Динамо на чолі з Хацкевичем не в змозі дати будь-якого, хоча б мінімального поштовху. Напевне, призначення Хацкевича було величезною помилкою Ігоря Суркіса. Звісно, під час вибору керманича команди, президент завжди віддає перевагу, так званим, "динамівським серцям". Проте довірити команду тренеру, який немає, ані досвіду, ані жодних звитяг на тренерському містку, було занадто навіть для власника Динамо.

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Якщо сказати коротко: команда некерована тренером і чим далі в ліс тим більше дров...

Але чи врятує Динамо зміна тренера? Можливо. Але за умови, що команду очолить спеціаліст без динамівського серця, ще й бажано європеєць.

Корінь зла київського Динамо знаходиться у самому власнику. Нікчемний менеджмент (точніше відсутність такого), побудований Ігорем Суркісом, призвів до того, що навіть вболівальники Астани сміються з легендарного клубу, і роблять це небезпідставно...

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Щодо Суркіса, то у більшості вболівальників уже давно немає жодних ілюзій. Якщо президент клубу не зміг побудувати сильний клуб, європейську інфраструктуру на всіх рівнях у часи економічного достатку, то зараз і поготів!

Чи можна зараз вийти із катастрофічної ситуації? Абсолютно:

1. У першу чергу, потрібно зізнатися самому собі: Динамо ніякий не гранд, а звичайнісінький середняк європейського футболу (у кращому випадку).

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2. Змінити абсолютно весь менеджмент, починаючи від генерального директора і закінчуючи тренерами на всіх рівнях, аж до академії (за офіційною інформацією в штаті клубу 6 (шість) віце-президентів, але невідомо чим вони займаються).

3. Налагодити маркетингову службу та спробувати почати заробляти кошти. Та для початку потрібно навчитися працювати з уболівальниками.

4. Чітко визначитися з вектором розвитку хоча б на найближчі 3 роки. Ще краще — на 10.

Київському Динамо потрібні не глобальні зміни, а революційні! Чи можливо це за часів правління Суркіса, питання риторичне...

Джерело - Чемпіон.

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