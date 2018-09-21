Мій профіль

Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Сьогодні 18:04 1164
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Сьогодні 14:30 2100 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Сьогодні 11:10 1531
Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі
Сьогодні 10:53 353
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 10:45 710
Як Ворскла лондонському Арсеналу забивала. ВІДЕО
Сьогодні 08:19 1656
Гімн України в Баку на честь феноменальної Дар'ї Білодід. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 2549
Ліга Європи. Арсенал - Ворскла 4:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:55 4254
Ліга Європи. Динамо - Астана. 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:51 8980 3
Сльози дня: 17-річна українка виграла золото чемпіонату світу. ВІДЕО
Вчора 18:05 6250 2
Блоги
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:00 226
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:04 1164
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
Сьогодні 14:30 2100 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 11:10 1531
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:15 3251
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:06 Футбол Визначили найкращого гравця стартового туру Ліги Європи 25
20:00 Футбол Півзахисник Цюріха провалився в яму святкуючи гол. ВІДЕО 91
19:50 Футбол Керівництво Львова брутально перервало трансляцію матчу молодіжної команди проти Карпат. ВІДЕО 132
19:28 Єдиноборства Російські коментатори не переклали звинувачення Мак-Грегора на адресу Кадирова 165
19:11 Футбол Динамо в матчі з Астаною відзначилось цікавими рекордами 203
19:00 Футбол Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО 226
18:49 Футбол Живаго прокоментував програш Ворскли в Лізі Європи 262
18:33 Бокс Джошуа - Повєткін: дуель поглядів після зважування. ВІДЕО 300
18:10 Футбол В УЄФА назвали символічну збірну туру в Лізі Європи 282
18:04 Футбол Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни 1164
17:52 Футбол Клопп відмовив одній з найбагатших компаній світу 261
17:31 Бокс Скандальний проросійський канал транслюватиме для українців бій Руського витязя проти британця 416
17:10 Футбол Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО 244
16:50 Футбол Не все так погано. Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Динамо - Астана. ФОТО 421
16:29 Футбол Тренер Акхісара жорстко опустив на землю Селезньова за гру в Лізі Європи 751
16:10 Бокс Кличко назвав фаворита бою Джошуа - Повєткін 534
15:56 Футбол Штутгарт та Фортуна відкриють четвертий тур Бундесліги: відео онлайн-трансляція 185
15:27 Футбол Сачко: Після рахунку 4:0 хлопці почали розкуто грати 324
15:09 Футбол Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст 695
14:49 Футбол У Ла-Лізі розпочнеться п'ятий тур: відео онлайн-трансляція 206
14:36 Біатлон Олімпійському чемпіону зі Швеції погрожують росіяни 449
14:30 Футбол Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу 2100 1
14:08 Футбол Хацкевич повинен піти у відставку - журналіст 662
13:56 Футзал Став відомий календар ігор футзальної збірної на турнірі в Іран 241
13:33 Футбол Шевченко та Ярмоленко разом завітали до роздягальні Ворскли. ФОТО 1717

Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Сьогодні 18:04 Андрій Твердохліб 1164 0
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Найтитулованіший клуб України продовжує лихоманити.

Напередодні динамівці не змогли виграти в 1-му турі Ліги Європи в скромної казахстанської Астани.

Таким чином динамівці не здобувають перемогу вже шосту гру поспіль. Це не може не дратувати вболівальників столичного клубу.

Очевидно, тренерський штаб Динамо на чолі з Хацкевичем не в змозі дати будь-якого, хоча б мінімального поштовху. Напевне, призначення Хацкевича було величезною помилкою Ігоря Суркіса. Звісно, під час вибору керманича команди, президент завжди віддає перевагу, так званим, "динамівським серцям". Проте довірити команду тренеру, який немає, ані досвіду, ані жодних звитяг на тренерському містку, було занадто навіть для власника Динамо.

  Читайте також: Відомий журналіст жорстко розкритикував Хацкевича...

Якщо сказати коротко: команда некерована тренером і чим далі в ліс тим більше дров...

Але чи врятує Динамо зміна тренера? Можливо. Але за умови, що команду очолить спеціаліст без динамівського серця, ще й бажано європеєць.

Корінь зла київського Динамо знаходиться у самому власнику. Нікчемний менеджмент (точніше відсутність такого), побудований Ігорем Суркісом, призвів до того, що навіть вболівальники Астани сміються з легендарного клубу, і роблять це небезпідставно...

  Читайте також: Уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу

Щодо Суркіса, то у більшості вболівальників уже давно немає жодних ілюзій. Якщо президент клубу не зміг побудувати сильний клуб, європейську інфраструктуру на всіх рівнях у часи економічного достатку, то зараз і поготів!

Чи можна зараз вийти із катастрофічної ситуації? Абсолютно:

1. У першу чергу, потрібно зізнатися самому собі: Динамо ніякий не гранд, а звичайнісінький середняк європейського футболу (у кращому випадку).

  Читайте також: Хацкевич повинен піти у відставку - журналіст

2. Змінити абсолютно весь менеджмент, починаючи від генерального директора і закінчуючи тренерами на всіх рівнях, аж до академії (за офіційною інформацією в штаті клубу 6 (шість) віце-президентів, але невідомо чим вони займаються).

3. Налагодити маркетингову службу та спробувати почати заробляти кошти. Та для початку потрібно навчитися працювати з уболівальниками.

4. Чітко визначитися з вектором розвитку хоча б на найближчі 3 роки. Ще краще — на 10.

Київському Динамо потрібні не глобальні зміни, а революційні! Чи можливо це за часів правління Суркіса, питання риторичне...

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()