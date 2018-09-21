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Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу

Сьогодні 14:30 Максим Буйдин 1113 1
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу

Уболівальники Астани після матчу 1-го туру Ліги Європи жостко пройшлися по сучасним амбіціям та рівню київського Динамо. Не забули і про Хацкевича.

Golden: Якщо Хацкевича залишать хоча б до весни, то це буде чудово. Упевнений, що всі три команди моляться і просять про те, щоб президент Динамо не звільняв білоруського тренера. 

Дамір: Тренер у Динамо не в собі ... Якщо почитати його коментарі після гри, то складається відчуття, що його команда була набагато сильніше і дивом не виграла. Ось тільки він забуває, що це чудо вже триває 5 матчів поспіль. Або скільки вони там виграти не можуть?

Saj: Це, звичайно, не те Динамо, яке було з Лобановським. Тоді кияни грали з Шевою і Ребровим. Тоді їх боялася вся Європи. Але це Динамо - це якийсь морок, особливо їх тренер ... Але варто визнати, що і Астана зараз вже не та команда, що була 5 років тому. Зараз ми здатні грати на рівних з топ-клубами України.

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Tentek: Можна було б і обігрувати Динамо, використай Астана всі моменти. Загалом, питання до тренерського штабу Астани є. Але за результат спасибі.

Даніяр: Абсолютно справедливий рахунок. Обидві команди відверті слабаки і не готові грати на такому рівні. У Астани захист - прохідний двір. 

Horde: Шкода, цілком могли вирвати перемогу у такого нехлюйського Динамо, але й Астана відзначилася нехлюйством - тупили у вирішальні моменти, Думаю, що цілком справедливий рахунок - обидві команди на перемогу не награли ...

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Raf: Якби тренер нашої команди так виправдовувався, як це робить тренер Динамо, то його б уже звільнили. Він взагалі якусь нісенітницю несе. Але українці нехай самі розбираються. Подобається їм терпіти тренера, який всю прес-конференцію говорить про те, що його футболісти не можуть щось зробити - їх право. Я б не хотів чути від тренера Астани такі дурні відмовки.

Yes: Ще кілька років тому нічия на виїзді з киянами була б чимось із області фантастики, а зараз це вже реальність. Ще б трохи і ми могли б реально відвезти 3 очки з Києва! Апетит приходить під час їжі!

Нагадаємо, що відомий журналіст пророкує Хацкевичу шлях Газзаєва.

Джерело - FootBoom.

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