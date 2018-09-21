Хацкевич повинен піти у відставку - журналіст

Продовжують кипіти пристрасті довкола матчу Динамо — Астана. Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов заявив, що Хацкевич повинен піти у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Я продовжую наполягати на тому, що цей тренер (Хацкевич) повинен піти. Піти зараз, не чекаючи Десни, Маріуполя, Яблонця. Піти повинні і помічники Хацкевича (повторюю те, що написав ще рік тому: "це, на мою думку, найслабший тренерський штаб в новітній історії Динамо". На превеликий жаль, результати минулого сезону і початок цього мене не переконали у зворотному), і Красніков, як людина, яка провалив селекційну роботу влітку, і ті селекціонери, які за останні роки не запропонували жодного потрібного підсилення", — написав Шахов.